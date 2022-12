Brescia-Palermo, tifoso rosanero nasconde 4 fumogeni nel cappuccio: denunciato

Lo hanno trovato in possesso di fumogeni durante l’incontro di calcio Brescia-Palermo di ieri. Per questo motivo il questore di Brescia ha fatto scattare il Daspo nei confronti di un tifoso rosanero cinquantenne. Nei suoi confronti è stato emesso il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, per due anni.

In particolare, all’inizio della partita - che si è disputata ieri alle 12.30 al Mario Rigamonti - durante le fasi di filtraggio nel settore ospiti, l’attenzione del personale in servizio di ordine pubblico è stata attirata dal tifoso palermitano che tentava di nascondere nel cappuccio quattro fumogeni, poi rinvenuti durante i successivi controlli ai quali è stato sottoposto dei carabinieri.

Il materiale recuperato è stato sequestrato ed il tifoso è stato denunciato. Il provvedimento è stato eseguito dal personale della divisione polizia Anticrimine (Ufficio misure di prevenzione personali della questura) e dall’Arma dei carabinieri del comando provinciale di Brescia.