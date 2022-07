L'omicidio Caravello a Brancaccio, chiusa l'inchiesta: via al processo per il giovane che ha confessato

Via al processo per l'omcidio di Natale Caravello, 46 anni, ucciso a colpi di pistola in via Pasquale Matera, a Brancaccio, la sera dello scorso 10 marzo. Il sostituto procuratore Salvatore Leopardi ha infatti chiuso l'inchiesta a carico di Alessandro Sammarco, 19 anni, che si era costituito il giorno dopo il delitto ammettendo di esserne l'autore. L'udienza preliminare è stata fissata per la metà di settembre davanti al gup Rosario Di Gioia.

"Ho fatto un guaio grosso", così aveva detto in lacrime l'imputato, che ora deve rispondere di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione, cosa che dovrebbe impedirgli di accedere al rito abbreviato e dunque di ottenere evenutali sconti di pena. Sammarco, che è imparentato con alcuni boss, agli inquirenti aveva spiegato che Caravello non avrebbe gradito la presunta relazione sentimentale tra lui ed una delle sue figlie. Temendo una reazione violenta da parte della vittima, avrebbe dunque deciso di sbarazzarsene.

Una versione che la famiglia Caravello ha apertamente smentito, sostenendo che non ci sarebbe stata alcuna relazione tra la ragazza e Sammarco, ma che piuttosto sarebbe stato lui a tormentare e perseguitare la giovane, che l'avrebbe ripetutamente respinto. Per questo Caravello ad un certo punto sarebbe intervenuto. Imputato e vittima, tuttavia, non si sarebbero incontrati nei giorni immediatamentre precedenti all'omicidio.

Intorno alle 20 del 10 marzo, Sammarco, mentre era sul suo scooter, avrebbe incrociato - a suo dire - "per puro caso" Caravello, a sua volta in sella a un motorino, e gli aveva sparato tre colpi di calibro 22, uccidendolo. Visti i precedenti della vittima, coinvolta più volte in passato in processi per rapine e furti commessi a Palermo in Brianza, inizialmente si era pensato anche ad un regolamento di conti di altra natura.