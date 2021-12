In un magazzino di Brancaccio 25 chili di fuochi d'artificio illegali: sequestrati

La polizia è intervenuta nell'ambito di un altro controllo, in un locale adiacente, dove erano stati violati i sigilli. Il gestore non solo non avrebbe rispettato il sequestro disposto a giugno ma avrebbe anche usato il box limitrofo per conservare il materiale. E' stato denunciato