Area abbandonata a pochi passi dalla scuola Cesareo a Brancaccio, M5S: "Subito la bonifica"

Una manifestazione nel quartiere Brancaccio per denunciare il degrado in cui versano le periferie della città. E' l’iniziativa organizzata dal Movimento 5 Stelle che ha coinvolto ieri società civile e cittadini del quartiere, presso l'area abbandonata nei pressi della scuola media Cesareo di via Paratore.

“Per anni qualcuno ha sostenuto che l'area fosse di proprietà di privati e per queste voci, la partecipata Amia prima e la Rap dopo, si sono giustificate dicendo di non poter intervenire per la pulizia e il diserbo, cosicché ogni estate, a causa delle alte temperature e con la complicità di qualcuno, nell’area venivano appiccati degli incendi che mettevano a repentaglio la sicurezza di pedoni e automobilisti”, denunciano il consigliere della terza circoscrizione, Saverio Bruschetta, e il capogruppo al Comune del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo.

"Da una richiesta fatta insieme al consigliere comunale Randazzo presso il Patrimonio - dice Bruschetta - abbiamo potuto appurare che il terreno è di proprietà del Comune grazie a un lascito del costruttore Jenna, colui che ha realizzato vari palazzi nella zona. Abbiamo comunicato queste informazioni al Comune di Palermo: all’assessore Marino e per conoscenza a Musacchio per il settore Verde e Vivibilità e alla Rap, chiedendo una bonifica dell'area con pulizia diserbo”.

"Come M5S - aggiunge Randazzo - abbiamo espresso la volontà di eseguire delle piantumazione di alberi nella zona a nostre spese, ma ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta”.

