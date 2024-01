Gli esplode in mano un botto raccolto per strada, ferito un bimbo di 10 anni

I petardi lanciati in barba alle ordinanze che li vietavano nella notte di San Silvestro continuano a fare danni. Un bimbo di 10 anni è rimasto ferito oggi in corso Umberto I, la strada principale di Ficarazzi.

Il bambino ha visto il mortaretto inesploso per terra e lo ha raccolto, immediatamente dopo il botto e la paura. Il piccolo è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri, e accompagnato all'ospedale Di Cristina. Non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato una grave ustione alla mano.