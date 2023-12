Capodanno, Lagalla vieta i botti: si rischiano multe fino a 5 mila euro e l'arresto

Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato oggi un'ordinanza che vieta l'accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d'artificio, mortaretti e petardi ogni genere. Un provvedimento che arriva ogni anno alla vigilia di San Silvestro con l'obiettivo spesso vano di limitare l'esplosione di botti e, soprattutto, gli incidenti.

Il divieto sarà valido a partire da domani, 30 dicembre, sino al 6 gennaio 2024. Chi non dovesse rispettare quanto previsto dall'atto del sindaco rischia sanzioni amministrative di importo compreso tra 500 e 5.000 euro.

Citando anche il codice penale, Lagalla ricorda che "chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.

Il provvedimento pubblicato sull'albo pretorio del Comune è stato trasmesso a polizia municipale; questura; carabinieri e guardia di finanza che avranno il compito di fare osservare il divieto e di intervenire in caso contrario. L'ordinanza di Lagalla si aggiunge agli altri atti emessi dal primo cittadino per garantire la sicurezza in occasione del concerto di Capodanno in piazza Politeama con la cantante Elodie.