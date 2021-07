Borsellino, Barone (Uil Sicilia): "Creare un futuro migliore per i giovani, il loro sacrificio non deve essere disperso"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Anche quest’anno la Uil Sicilia c’è per ribadire il “no alla mafia” e l’impegno quotidiano per la legalità". Così il segretario generale, Claudio Barone, che oggi ricorda Paolo Borsellino e le vittime di via D’Amelio: “La lotta all’illegalità deve essere sempre al primo posto nell´agenda politica del nostro Paese. Bisogna insegnare soprattutto alle nuove generazioni l´importanza dei valori, della moralità, della passione civica e del senso delle istituzioni. Gli insegnamenti di Borsellino sono un patrimonio fondamentale per far crescere i giovani e renderli cittadini consapevoli, responsabili e liberi. Bisogna fare in modo che il loro sacrificio, di creare un futuro migliore per i nostri ragazzi, non vada disperso.”