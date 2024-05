Istituto comprensivo Alberico Gentili, assegnate le borse di studio della fondazione Cesare Sassi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Assegnate agli studenti dell'istituto comprensivo statale Alberico Gentili le borse di studio Cesare Sassi. La cerimonia, che si è svolta oggi, è stata un momento particolarmente toccante per l’intera comunità scolastica. Una tradizione dell'Istituto dedicato alle classi quinte della Primaria (l'ex Elementare) e terze della Secondaria (l'ex scuola media).

Da anni la fondazione Cesare Sassi collabora con Rosa Mazzamuto, ispettore capo della polizia municipale, per trasmettere il rispetto delle norme della strada e del valore della vita attraverso lezioni di inclusione assegnando - in aggiunta alle borse di studio - anche diversi premi ai migliori lavori di educazione stradale e legalità realizzati dagli alunni.

Coordinatrice del progetto è la professoressa Laura Ponte, che da anni rappresenta la fondazione con impegno e passione: "Le borse di studio, vengono assegnate per mantenere viva la memoria di Cesare prematuramente scomparso nel 2003 in un incidente stradale. In un'epoca in cui prevalgono egoismo e individualismo - afferma la docente - la fondazione svolge un lavoro virtuoso volto coltivare nei giovani il principio del rispetto della persona attraverso i valori della gentilezza, della solidarietà. Grande l’emozione al momento della consegna delle borse di studio, alla presenza del preside Ennio Sassi e della moglie Anna Maria Cucchiara, del dirigente scolastico Attilio Grisafi e di autorità come la procuratrice del tribunale dei minori Claudia Caramanna, madrina dei corsi di ed.stradale, il presidente dell'ottava circoscrizione Marcello Longo".

Tutti hanno trasmesso messaggi pieni di speranza per il futuro dei nostri ragazzi: "Impegnatevi e studiate senza perdere mai di vista il rispetto e il valore della legalità e della lealtà". E ricordando il monologo di Benigni "non abbiate paura di scegliere e fate delle vostre vite dei capolavori".

Visibile la commozione al momento della lettura degli straordinari profili dei sei vincitori, alunni meritevoli per rendimento scolastico e per doti umane spiccate. Premiati per la secondaria Irene Maone, Carola Mafara, Claudia Greco, Rahman Afrin Bintee; per la primaria Marco Foti e Ettore Stagno. Nel corso della cerimonia la fondazione in collaborazione con la polizia municipale ha assegnato altre due borse ad alunni delI'Ics Manzoni Impastato e dell'Ic Buonarroti.