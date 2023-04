Manutenzioni, pulizia spiagge e cura del verde: a Cefalù bando per 29 borse lavoro

Sono 29 le borse lavoro messe a disposizione dal Comune di Cefalù per il 2023, che consentiranno ad altrettanti cittadini di ottenere un contributo economico a fronte di lavori di pubblica utilità. L’avviso, pubblicato sul sito istituzionale, è rivolto ai residenti a Cefalù da almeno sei mesi, di ambo i sessi e di età compresa tra i 18 e i 67 anni.

Il progetto di servizio civico di assistenza economica rientra in una politica di prevenzione del disagio sociale e privilegia gli interventi volti a sviluppare l’inserimento socio-lavorativo della popolazione locale a rischio di disagio socio-economico. Le borse sono infatti destinate alla popolazione il cui Isee non supera i 9.360 euro per il 2023, oltre ad altri indicatori di valore immobiliare e mobiliare disponibili nel bando. Le mansioni in cui verranno occupati i destinatari delle borse riguardano la piccola manutenzione, la pulizia delle spiagge e del verde pubblico, la realizzazione di iniziative promosse dall’amministrazione, servizi di accoglienza e supporto agli anziani.

Le istanze dovranno essere presentate entro il 21 aprile 2023, compilando l’apposito modello allegato al bando. Le domande dovranno essere presentate presso l’ufficio Segretariato Sociale, che fornirà ausilio alla compilazione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Le somme stanziate dall’amministrazione per la realizzazione dei progetti ammontano a 43.500 euro. Al termine delle ore lavorative i beneficiari avranno una borsa pari a 1.500 euro.