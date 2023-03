Borse di studio per il corso di alta formazione in balistica forense in partenza a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

C’è ancora un mese di tempo per candidarsi alle borse di studio per frequentare gratuitamente a Palermo il Corso di alta formazione in balistica forense criminologia e criminalistica applicata che prenderà il via nel mese di Aprile e terminerà ad ottobre in modalità mista online e in presenza. Il coso di alta formazione e' organizzato da c_crIMe Italian Academy, prima tra le accademie italiane per la formazione di futuri criminologi e operatori sulla scena del crimine, vanta più di cinquecento tra studenti e professionisti – provenienti da tutta Italia e dalle principali università di Scienze Criminologiche, Investigazione, Sicurezza e Giurisprudenza. L’intero corso è stato creato, organizzato e curato dalla criminologa Isabel Martina criminologa investigativa di numerosi casi di cronaca nazionale , titolare dell’Accademia di formazione e docente del corso di criminologia base e consultazione dei fascicoli giudiziari pronta a conquistare anche la Sicilia e Palermo con nuovi docenti super titolati. Il percorso formativo gratuito , rilascerà la qualifica professionale di esperto in balistica e criminologia e proietterà nel mondo del lavoro chi, già in possesso di un titolo di studio di laurea triennale e magistrale, vorrà intraprendere la professione in qualità di Ctp (consulente tecnico di parte) e Ctu (consulente tecnico d’ufficio).

Tra i docenti, spiccano i nomi del palermitano Gianfranco Guccia responsabile del corso , per l’insegnamento della balistica forense, già vincitore dell’omonima categoria all’ Investigation & Forensics awards, dove vengono riconosciute le eccellenze italiane in ambito forense. Atre personalità illustri saranno Paolo Adamo palermitano ed informatico forense in prima linea in diverse vicende giudiziarie – si alterneranno l’Avvocato Fabrizio Ferilli penalista salentino, che si è occupato della scomparsa di Roberta Martucci e dell’assassinio dell’imprenditore Giovanni Mauro e di altre importanti vicende giudiziarie ed il Dott. Seidita illustre docente dell' Università di Palermo di genetica forense. Il corso prevede una formazione in didattica mista in presenza a Palermo e online accostata a casi di studi pratici e la frequenza di due laboratori in presenza, che si svolgeranno a Palermo. Per tutte le info sulle modalità di selezione c.crimelecce@gmail.com