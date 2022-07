Unipa, dottorando del dipartimento Saaf premiato con una borsa di studio Fulbright

Il dottor Roberto Marceddu, dottorando in Biodiversity in Agriculture and Forestry del Dipartimento Saaf-Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo, è stato premiato con una borsa di studio del programma di scambi culturali internazionale statunitense Fulbright -Visiting Student Researcher.

Il dottor Marceddu, selezionato per il progetto “Sustainable hop cultivation (H. lupulus L.) for the expansion of Mediterranean agro-biodiversity”, svolgerà un periodo di ricerca nel Gulf Coast Research and Education Center dell’University of Florida.