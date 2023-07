Boris Giuliano ucciso dalla mafia 44 anni fa, il ricordo: "Investigatore unico tra talento e innovazione"

Palermo ricorda Boris Giuliano, il capo della squadra mobile, ucciso dalla mafia il 21 luglio 1979. Acuto investigatore, Giuliano intuì come la criminalità stava cambiando volto negli anni Settanta, riuscendo a cogliere i rapporti tra Cosa nostra e la politica. Guliano venne assassinato al bar Lux, in via Francesco Paolo Di Blasi, da Leoluca Bagarella, cognato del boss Totò Riina, in un momento in cui stava provando a far luce su un'evasione fiscale simile a quel che poi sarebbe stata Tangentopoli successivamente. Giuliano aveva anche condotto inchieste sulle esattorie dei cugini Salvo e sul caso De Mauro. Il suo metodo investigativo, condiviso con una "squadra" di uomini a lui legatissimi, ha rivoluzionato il modo di fare indagini in Italia, come sottolineato anche da Giovanni Falcone.

Alla commemorazione ha preso parte stamattina il sindaco Roberto Lagalla. "Il talento investigativo di Boris Giuliano e gli innovativi metodi di indagine restano ancora oggi la grande eredità lasciata dal capo della Squadra mobile, ucciso 44 anni fa dalla mafia. Ancora oggi è doveroso ricordare il sacrificio di uno dei primi poliziotti che portò avanti una dura lotta contro Cosa nostra", ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che oggi ha partecipato alla commemorazione del capo della Squadra mobile Boris Giuliano.

Giuliano viene ricordato anche dall'ottava circoscrizione che ha approvato all’unanimità la mozione della consigliera Giuseppina Chinnici per la piantumazione di un albero di alloro, "l’albero dell’immortalità", in via Di Blasi, nel luogo dell'omicidio. La delibera è stata prodotta in concomitanza con l’anniversario dell'uccisione del capo della Mobile. "Ho già chiesto agli uffici comunali competenti di mettere in atto i rispettivi adempimenti per procedere alla concreta piantumazione dell'albero d’alloro, con la realizzazione di un’aiuola 'salva albero' ad oggi non esistente, sul tratto di marciapiede antistante alla targa commemorativa", scrive in una nota il presidente dell’ottava circoscrizione Marcello Longo.

"Ho avuto l’onore, questa mattina, di rappresentare l’Ars durante la cerimonia di commemorazione del commissario Boris Giuliano. Un’emozione intensa nel ricordare uno dei servitori dello Stato caduto durante uno dei capitoli più bui della storia recente siciliana. Insieme all’assessore Giovanna Volo, delegata dal Governo regionale, al vice capo della Polizia Vittorio Rizzi, accompagnato dal questore Leopoldo Laricchia, al sindaco di Palermo Roberto Lagalla e al prefetto Maria Teresa Cucinotta, ho deposto una corona di alloro nel luogo in cui Giuliano è stato brutalmente ucciso", dichiara il deputato regionale di FdI Marco Intravaia, componente della commissione regionale Antimafia.