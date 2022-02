Borgo Vecchio e Villabate, sanzionati due titolari di internet point

Sanzionati due titolari di internet point a Villabate e a Borgo Vecchio. E' l'esito del blitz effettuato dai funzionari Adm di Palermo, insieme al personale della polizia, nell'ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto del gioco illegale.

"I due gestori consentivano l’esercizio del gioco a distanza senza alcuna autorizzazione. In un punto scommesse, autorizzato solo alla vendita delle ricariche per i giochi online - si legge in una nota - veniva permesso di effettuare le puntate tramite due personal computer. All’interno di un altro esercizio, sono stati rinvenuti due videogiochi, non conformi per caratteristiche tecniche, che venivano utilizzati per giochi di casinò e scommesse online, oltre a un tavolo da biliardo utilizzato illecitamente poiché il titolare del locale era sprovvisto di licenza rilasciata dalla Questura, in totale evasione dell’imposta prevista dalla disciplina fiscale per gli apparecchi meccanici".

Sequestrate le apparecchiature informatiche. Ai responsabili degli illeciti sono state elevate sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo superiore a 150 mila euro.