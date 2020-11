Nella sua casa nasconde coca, hashish e marijuana e la luce è rubata: arrestato

Nella sua casa ha cocaina, marijuana e hashish e, come se non bastasse, il collegamento alla rete elettrica è abusivo. Per questi motivi i carabinieri del Nucleo Radiomobile, durante un servizio antidroga al Borgo, hanno arrestato R.C., 36 anni palermitano già noto alle forze dell'ordine. E' accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato.

I militari hanno notato l’uomo intrufolarsi frettolosamente all’interno di uno scantinato in piazzetta Fontana e, insospettiti, lo hanno raggiunto trovandolo in possesso di circa 5 grammi di cocaina. Nel corso della perquisizione, estesa anche all’abitazion, hanno ritrovato oltre 120 grammi tra cocaina, hashish e marijuana, già divisi in dosi, 56 semi di canapa indiana oltre a quasi 100 euro, ritenuti frutto dell’illecita attività di vendita. Trovato anche vario materiale utile al confezionamento delle dosi. I controlli sono stati eseguiti con l'aiuto di un’unità del nucleo cinofili.

E' stato poi accertato che sia lo scantinato sia l’abitazione erano abusivamente collegati alla rete elettrica, così come confermato dai tecnici Enel. L’arrestato è stato portato al carcere Lorusso-Pagliarelli, in attesa dell’udienza di convalida; la droga sarà sottoposta alle analisi di rito.