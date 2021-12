Borgo Vecchio, allagamenti a piazzetta della Pace: l'acqua sarà scaricata nel collettore della Cala

La ditta Amec, che ha in appalto i lavori del collettore alla Cala, sta per posizionare delle pompe di sollevamento per drenare l'acqua che ogni giorno allaga piazzetta della Pace e via Archimede, al Borgo Vecchio. Da anni, in seguito agli scavi eseguiti per la realizzazione dell'Anello ferroviario, c'è un intero condominio che vive "a mollo" all'acqua. Un mix di acque bianche e liquami che ogni giorno vengono riversati in strada.

Dopo una serie di sopralluoghi di Comune, comando provinciale dei vigili del fuoco e ufficio del Genio civile sembra esserci uno spiraglio per risolvere il problema. All'interno del condominio allagato saranno installate altre due pompe di sollevamento di elevata potenza che andranno a scaricare l'acqua nel collettore della Cala.

"Secondo quanto stabilito e riferito dall’assessore Prestigiacomo e dagli uffici anche negli incontri con le delegazioni dei residenti, l’impianto delle tubazioni è già stato eseguito e si sta provvedendo a tutte le altre operazioni necessarie a ripristinare in via Archimede e in piazzetta della Pace condizioni dignitose e di sicurezza igienico-sanitaria. Nell’immediato non sembra evincersi la necessità di provvedimenti drastici". A dirlo sono i consiglieri del gruppo Avanti Insieme Valentina Chinnici e Massimo Giaconia.

"Conoscendo le condizioni critiche del Comune, che in assenza del bilancio opera in esercizio provvisorio, - sottolineano Chinnici e Giaconia - facciamo appello all’Amap affinché intervenga con la consueta disponibilità e competenza. Continueremo a seguire la situazione fino alla soluzione definitiva dei problemi, sollecitando fin d’ora successive indagini approfondite che possano fugare ulteriori dubbi e restituire serenità agli abitanti del quartiere".