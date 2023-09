VIDEO | Borgo Schirò, alla scoperta della città fantasma con Ascosi Lasciti

Le Vie dei Tesori conduce i visitatori in una passeggiata nel borgo, che sorge su un'altura del Corleonese ma che fa parte del territorio di Monreale, nato come "sogno" fascista di riqualificazione del territorio. Solo otto edifici, tra cui una scuola, un ambulatorio medico e una chiesa, oggi totalmente abbandonati e spesso usati come ricovero per le mandrie