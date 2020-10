Controlli dei carabinieri al Borgo, sanzioni per oltre 100 mila euro a sala scommesse

Controlli dei carabinieri al Borgo. Nei giorni scorsi i militari della stazione Centro - durante uno specifico servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dei giochi illegali, svolto insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - hanno controllato una sala scommesse del quartiere. "Nel corso degli accertamenti - si legge in una nota - è stato riscontrato che nella sala giochi erano collegate due postazioni per la raccolta delle scommesse non conformi alla normativa di settore e installato un biliardo senza la prescritta autorizzazione. Per tali ragioni sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare di oltre 100 mila euro e le apparecchiature presenti sono state sequestrate".

Inoltre, i militari, hanno elevato la sanzione amministrativa di 400 euro e comminato la chiusura di 5 giorni per il mancato rispetto della vigente normativa anti Covid-19.