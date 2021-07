/ Via Mozia

Alberi incendiati a Borgo Nuovo, i residenti:"Basta atti vandalici"

Le fiamme in via Mozia. A denunciare l'episodio a PalermoToday è l'associazione ComPa: "Chiediamo a gran voce una rapida risposta da parte delle istituzioni affinché non cada il silenzio su questo ennesimo atto di inciviltà. Da quartiere del verde abbandonato diventi il quartiere dello sport"