Borgo Nuovo, ragazzini tentano di dare fuoco alla scuola e riprendono tutto con i cellulari

Vandali tentano di dare fuoco alla scuola di Borgo Nuovo. E' successo ieri pomeriggio quando alcuni ragazzini - forse alunni dello stesso istituto (il Rita Levi Montalcini) - hanno bruciato i tavoli da picnic con le panche sistemati sotto gli alberi del plesso centrale Basile di piazza San Paolo.

I giovanissimi hanno cercato di dare fuoco alla scuola mentre riprendevano tutto con i cellulari. Hanno distrutto tutto il lavoro svolto dagli insegnanti in un anno scolastico. Durante il raid hanno anche cercato di mandare in frantumi la vetrata per entrare nella scuola. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno accertato ancora prima di vedere le immagini che il rogo era doloso. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Parole amare quelle della preside, Marina Venturella: "Vedendo le immagini di quanto successo e rendendomi conto che sono ragazzini mi sento davvero impotente. E’ questa la sensazione predominante. Domani mi ricaricherò e comincerò di nuovo a lavorare più di prima, ma stasera mi sento davvero turbata. Anche altri atti vandalici che si sono ripetuti in questi giorni sono ad opera di bambini. Si fa tanto per cercare di fare comprendere il valore della scuola, cercare di fare capire l’importanza dello stare insieme, il ruolo della cultura e dello studio per cercare di dare loro nuove possibilità. In appena un mese e mezzo dalla chiusura tutto il lavoro svolto è andato perso”.