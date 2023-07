Stavano vegliando il loro caro, un anziano morto in ospedale e rientrato oggi a casa, quando all'improvviso hanno dovuto abbandonare l'appartamento in fretta e furia a causa dell'incendio che ha colpito l'edificio dove si trovavano. E' accaduto in largo delle Petralie, traversa di via Erice, a Borgo Nuovo.

La bara è stata divorata dalle fiamme che hanno avvolto anche la palazzina adesso inagibile. Nel video del rogo, che ha fatto il giro dei social, si vede un giovane scappare dall'immobile andato a fuoco e poi si sente una donna urlare. Sul posto è successivamente arrivata la polizia.

Gli agenti hanno assistito i numerosi residenti di Borgo Nuovo riversatisi per strada per sfuggire alle fiamme. Numerose anche le auto bruciate e nel quartiere si sono perfino visti dei cavalli in fuga.