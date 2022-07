Borgo Nuovo, sette furti in meno di un mese all'asilo nido Il Papavero

Un'escalation di furti da record. Sette colpi in meno di un mese ai danni dell’asilo nido Il Papavero, struttura che si trova in via Acireale, a Borgo Nuovo. L'asilo ha subito diverse incursioni che hanno comportato danni e furti ai beni della scuola. Episodi che destano preoccupazione tra gli operatori dell’asilo che allarmati in vista dell’inizio dell’anno scolastico, hanno chiesto al sindaco Lagalla di intervenire urgentemente.

"La notizia dell’ennesimo furto, addirittura il settimo in un solo mese - dice Lagalla - ai danni dell’asilo nido Il Papavero di Borgo Nuovo offende il nostro territorio e la comunità scolastica, evidentemente molto ancora deve essere fatto sul fronte della sicurezza da parte delle istituzioni locali. Come sindaco di Palermo, esprimo sincera vicinanza alla dirigente scolastica e vorrò incontrarla al più presto per individuare soluzioni idonee affinché tali atti vandalici non si ripetano più"