Covid, Fanciuso: "Necessario sanificare strade di Borgo Molara"

L'ex consigliere della quarta circoscrizione Mimmo Fanciuso, dopo avere letto i dati relativi all boom di contagi per Covid nella circoscrizione, chiede di sanificare "al più presto le strade della borgata per tutelare i residenti dal Coronavirus e ridurne la diffusione". La richiesta è stata avanzata con un'email al direttore gnerale Rap, Roberto Li Causi. "La borgata - si legge - necessita di un intervento di disinfezione in quanto i contagi aumentano in modo esponenziale, creando panico tra i molti residenti rinchiusi in casa per paura di contagiarsi. Chiedo un immediato intervento da parte delle istituzioni a garantire la sicurezza dei residenti".