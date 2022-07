Borgetto, incendiata l'auto di due coniugi ex dirigenti sindacali della Confederazione agricoltori

La macchina, una Fiat Panda, si trovava in via Sant'Antonino quando è stata data alle fiamme. I vigili del fuoco del distaccamento di Partinico, intervenuti insieme ai carabinieri, hanno trovato tracce di benzina. Indagini in corso