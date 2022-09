Disagi per chi si sposta con l'Ast: "Impossibile usare il bonus trasporti per comprare abbonamenti"

Il bonus trasporti sta per scadere - c'è infatti tempo fino al 30 settembre per utilizzarlo - ma è impossibile avere informazione su come usufruirne per l'acquisto di abbonamenti dell'Ast. Nonostante le richieste di chiarimenti di PalermoToday all'azienda, in seguito alle proteste ricevute da diversi cittadini, dopo 5 giorni non è pervenuta alcuna replica.

"Ho ottenuto il bonus di 60 euro - ha scritto a questo giornale un lettore - e so di doverlo utilizzare entro il 30 settembre. Ho scelto di fare un abbonamento all'Ast anche in vista della riapertura delle scuole. Sono andato all'ufficio dell'azienda di Bagheria, ma l'impiegato mi ha detto che non sono pronti per ricevere il bonus e produrre gli abbonamenti e mi ha consigliato di chiamare il centralino della sede centrale. Ho provato a chiamare per avere un chiarimento - conclude - ma il risultato è stato negativo: non sono riuscito a mettermi in contatto con nessuno".

Effettivamente è impossibile trovare notizie sul bonus trasporti anche sul sito dell'Ast e a 10 giorni dalla fine del sostegno non è chiaro né come né dove si possa essere utilizzato (l'azienda ha uffici in tutta l'Isola). Inizialmente anche l'Amat ha avvuto delle difficoltà, ma tranne le attese agli sportelli, alla fine i cittadini stanno riuscendo ad usufruire del bonus. Non è dato sapere se lo stesso valga per chi ha optato per un abbonamento Ast.