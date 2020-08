Via alle istanze per il bonus figlio, spetta a tutti i bimbi nati tra luglio e settembre

Via alle richieste per il bonus figlio. Come stabilito dall'assessorato regionale alla Famiglia, alle Politiche sociale e al Lavoro nell'avviso dello scorso 9 luglio, ne hanno diritto tutte le famiglie con figli nati tra il primo luglio e il 30 settembre. Le domande si possono presentare entro il 30 ottobre.

Tutte le informazioni e i dettagli per ottenere il sussidio si possono trovare sul sito isitituzionale del Comune di Palermo (clicca qui).