Bonus edilizi, Lagalla ai commercialisti: "Comune disponibile per snellire le pratiche"

Il sindaco Roberto Lagalla è intervenuto stamattina a Palazzo delle Aquile al convegno organizzato dall’Associazione nazionale Commercialisti sul tema dei bonus edilizi e del superbonus. "Da parte dell’amministrazione comunale – ha detto Lagalla – c’è la totale disponibilità al confronto e alla prospettiva di un lavoro comune che può semplificare le procedure burocratiche".

Il sindaco, dopo aver ringraziato il presidente nazionale di Anc Marco Cuchel, la presidente di Anc Palermo Loredana Lesto e il presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Palermo Nicolò La Barbera, ha sottolineato come "gli aspetti trattati in questo incontro rappresentino un tema di larga fruizione per le prospettive di crescita del Paese e del nostro territorio. Gli ordini professionali e le associazioni di categoria chiedono di usufruire di tutto ciò che si può utilizzare e che viene messo a disposizione per mettere in atto il cambiamento nella nostra città e nella nostra realtà".