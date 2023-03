La maxi truffa con il bonus cultura a Palermo, il ministro: "Misura che non funziona, la cambieremo"

"L'ennesimo caso di cronaca conferma ancora una volta che il bonus cultura è una misura che non ha funzionato. Per questo motivo sarà superato dall'introduzione della carta cultura giovani e della carta del merito, a partire dal prossimo anno". Lo ha detto il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ringraziando "la guardia di finanza per l'operazione condotta nelle scorse ore a Palermo che ha portato al sequestro di beni per 470 mila euro a un titolare di una cartolibreria del quartiere Cep.

L'indagine, sviluppata dopo un controllo su una platea di fruitori del bonus, ha portato alla luce un sofisticato meccanismo che sarebbe stato ideato dal commerciante. Tra gennaio 2017 e novembre 2021, attraverso degli artifizi contabili e delle false attestazioni, l'uomo sarebbe riuscito a ottenere illecitamente un rimborso del costo dei beni che solo fittiziamente erano stati ceduti ai fruitori del bonus cultura.

Da qui la decisione del ministro di sostituire il bonus cultura con l'introduzione della carta cultura giovani e della carta del merito. "La prima - ha detto Sangiuliano - sarà riservata ai 18enni provenienti da famiglie con redditi non elevati. La seconda invece premierà i diplomati con il massimo dei voti. Si tratta di due nuovi strumenti varati dal governo in carica, costruiti in modo da contrastare le frodi".

L'ammontare della truffa scoperta ieri a Palermo è stato stimato in 470 mila euro. Secondo la guardia di finanza, che ha infatti ascoltato le testimonianze di diversi giovani studenti beneficiari del sussidio, il commerciante si sarebbe sostituito a questi attraverso le loro credenziali, inducendo in errore il ministero per i Beni culturali e riscuotendo indebitamente le somme connesse al voucher erogato dallo Stato per finalità esclusivamente culturali. Da qui l'emissione di un decreto di sequestro preventivo di 470 mila euro che è stato eseguito dalle fiamme gialle