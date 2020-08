Bonus Covid per i sanitari, Confintesa: "Come e quando sarà pagato?"

"Seppur in passato abbiamo elogiato la scelta coraggiosa e giusta dell’assessorato della Salute della Regione Sicilia che aveva mantenuto la promessa di elargire un bonus pecuniario agli operatori sanitari che si erano trovati coinvolti nelle lotta alla pandemia da Covid-19, adesso ci troviamo costretti a chiedere e chiederci che fine hanno fatto quei tanto decantati incontri in cui si sarebbero dovuti concordare le modalità di distribuzione del bonus". Lo dice Domenico Amato, segretario regionale Confintesa Sanità Sicilia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per il sindacalista "sono tanti i dipendenti degli ospedali pubblici, degli ospedali classificati, delle sperimentazioni gestionali, della SEUS – 118 Sicilia, dell’Izs che in relazione al grado di coinvolgimento nella lotta al virus aspettano il tanto decantato bonus. Chiedo ufficialmente all’assessore Ruggero Razza chiarimenti in merito alla tempistica degli incontri con le organizzazioni sindacali volti alla definizione delle modalità di elargizione del bonus Covid-19; gli operatori sanitari siciliani a vario titolo hanno messo a disposizione la loro professionalità e la loro vita, è giusto che vengano ricambiati in tempi brevi e con date certe per il loro impegno”.