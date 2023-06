Contributi ai caregiver familiari di disabili, pubblicati gli elenchi dei beneficiari

Nella giornata di ieri sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi al contributo economico una tantum per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari di soggetti affetti da disabilità grave e gravissima (fondo anni 2018-2019-2020). Gli elenchi sono presenti sul sito del Comune a questo link.

"La somma erogata è sicuramente inferiore a quanto sarebbe auspicabile, a tal proposito, dichiaro che aiuterò, per quanto nelle mie possibilità, l'assessore alle Attività sociali e Socio-sanitarie per spingere per un concreto adeguamento delle somme", dichiara il Garante per le persone con disabilità del Comune Pasquale Di Maggio.

"In ogni caso - aggiunge Di Maggio - il riconoscimento della figura del caregiver è di per sé un importantissimo segnale importante di attenzione che consideriamo il primo fondamentale passo di un cammino che porti ad un reale e concreto riconoscimento destinato alle famiglie. Desidero, a questo proposito, rinnovare il mio apprezzamento per il lavoro svolto dall'amministrazione comunale e in particolare dall'ufficio Interventi per persone con disabilità, che hanno consentito la pubblicazione degli elenchi. Palermo inclusiva è un sogno realizzabile".