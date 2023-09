Bonus caregiver, pagamenti in ritardo per errori nelle domande: "Procedure più veloci col nuovo bando"

"Il Comune sta erogando i bonus caregiver ai familiari dei disabili gravi e gravissimi a blocchi di 500 persone. Sono già in pagamento i contributi per gli anni 2018, 2019 e 2020 di 592 disabili gravi e 319 gravissimi. A questa prima tranche, domani se ne aggiungeranno altre per un totale di 1.500 beneficiari. Ne restano solo 500, più una ultimissima tranche di disabili gravissimi già lavorata dagli uffici". A fornire i dati è l'assessore alle Politiche sociali, Rosi Pennino, che riferisce di ritardi dovuti a "errori nella compilazione delle domande, ad esempio del codice fiscale e dell'iban. Le pratiche era state tutte inviate alla ragioneria generale, che però ha restituito indetro quelle errate". E aggiunge: "In alcuni casi, per rettificare gli sbagli siamo andati persino a casa delle persone che non erano in grado di spostarsi. Fortunatamente questa fase è stata superata".

Per il futuro, però, il Comune ha intenzione di cambiare sistema. "In vista del prossimo bando, che sarà emanato a breve, gestiremo in maniera le pratiche in maniera diversa - annuncia l'assessore -. Il nuovo contributo sarà erogato con procedure più snelle e veloci, grazie ad una piattaforma informatica che Sispi sta mettendo a punto. Se i dati non saranno inseriti correttamente dagli aventi diritto, il sistema non consentirà il completamento della domanda e l'utente dovrà correggere l'errore per poterla inviare".

Lo scorso 24 giugno l'ufficio comunale Interventi per persone con disabilità ha pubblicato gli elenchi degli ammessi ai contributi una tantum per gli anni 2018, 2019 e 2020, mentre ad agosto le pratiche sono state inviate alla ragioneria. "Delle 5 mila domande - sottolinea l'assessore Pennino - alcune erano state ripetute. C'è stato anche il caso di un utente che ha presentato domanda tre volte: con mail, pec e brevi manu, rallentando e complicando il lavoro degli uffici".

Lo Stato, tramite la Regione, ha assegnato a Palermo circa 530 mila euro, che garantiranno un contributo di circa 150 euro (50 euro all'anno) a chi assiste disabili gravi e 300 euro (100 euro annui) a chi assiste disabili gravissimi.