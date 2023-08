Bonus affitti in Sicilia, la Uniat Aps: "Offriamo assistenza per presentare la domanda"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' stato pubblicato il bando della Regione, finanziato con 17 milioni, che consente ai conduttori di alloggi in locazione di potere beneficiare dei contributi integrativi relativi all’anno 2021. Il termine per potere inoltrare - tramite Spid o Carta d'identità elettronica - la relativa domanda scade il prossimo 20 ottobre. I cittadini possono richiedere il rimborso del canone di locazione, sia della casa popolare che privata. Il bando prevede contributi diversi sulla base della situazione economica delle famiglie. L'Uniat Aps Sicilia offrirà agli utenti assistenza per l'espletamento di tutte le procedure necessarie per presentare la domanda.