Bonifica del parco Libero Grassi, via ai lavori a inizio 2024: "Dureranno un anno"

A inizio 2024 inizierà la bonifica del parco Libero Grassi, ad Acqua dei Corsari. A darne notizia sono il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore alle Politiche Ambientali Andrea Mineo, che scandiscono i tempi deli lavori: "Saranno completati entro il prossimo anno".

"A giorni - proseguono Lagalla e Mineo - saranno completati i lavori della commissione di gara per l’affidamento dei lavori di 'messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'ex discarica di Acqua dei Corsari'. Un risultato non semplice e non scontato, in considerazione dei ritardi accumulati negli anni ed i termini di utilizzazione delle risorse finanziarie concesse, che ha implicato un notevole impegno da parte dell'amministrazione attiva per comprimere i rampi agevolare ed accelerare il procedimento avviato".

L'intervento è atteso da inizio anni 2000 e renderà possibile la fruizione del parco, che i figli di Libero Grassi - stanchi dei ritardi - avevano provocatoriamente proposto di intitolare al sindaco mafioso Vito Ciancimino, tra i protagonisti del "Sacco di Palermo".

"Oltre a questa pietra miliare della rigenerazione della Costa Sud ed all’avvio dell’attuazione dell’intervento di realizzazione del 'Parco a mare Sperone' - dicono Lagalla e Mineo - al Consiglio è già stata inoltrata la seconda delle delibere Pnrr: una riguardante la costa e, specificatamente, quella relativa alla 'Riqualificazione dell’approdo della Bandita ed aree portuali', che prevede una significativa trasformazione del sito interessato, con recupero e messa in sicurezza dell’approdo e con la realizzazione di attrezzature per la collettività, quali una piscina e dei giardini pubblici. A seguito dell’approvazione regionale di detti progetti, saranno avviate, ad inizio 2024, le procedure di affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, da completare entro il 2026".