Parco Cassarà, spiraglio per la bonifica a 8 anni dalla chiusura: ci sono i fondi del Geobonus

La bonifica e la conseguente riapertura del Parco Cassarà, chiuso da otto anni, da oggi sono un po' più vicine. Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo sul Geobonus, lo strumento che permetterà all'amministrazione comunale di realizzare l'intervento sfruttando i fondi messi a disposizione dal Governo. “Dopo anni di stallo e attese, il progetto - ha dichiarato Elisabetta Luparello, coordinatrice provinciale della Lega Giovani - si sta concretizzando. Quello che mi rende fiera è sapere che tutto è partito dalla petizione lanciata dalla Lega Giovani di Palermo".

E' stata sempre la Lega a proporre la mozione, approvata all'unanimità dal consiglio comunale, che impegna sindaco e Giunta ad usare il Geobonus per effettuare i lavori e recuperare finalmente l'area verde, chiusa al pubblico dal 2014, quando a seguito di carotaggi furono rinvenute alte concentrazioni di materiali inquinanti poco sotto la superficie del terreno, tra cui residui di amianto. Con il via libera del Governo al decreto attuativo anche le regole per accedere all'aiuto sono state definite e rese note, la misura - per la quale sono già disponibili 26 milioni di euro - diventa quindi operativa.

“Una bella notizia che - commenta Alessandro Anello, primo firmatario della mozione presentata dalla Lega - ci fa ben sperare sulle sorti del nostro secondo polmone verde. Far fronte ad un’esigenza ambientale di questa portata, significa non solo restituire un’area verde alla comunità di Palermo che sta aspettando da diversi anni ormai. Ma significa soprattutto dare un segnale importante nel segno della lotta alla malavita e onorare la memoria di Ninni Cassarà, commissario di polizia ucciso dalla mafia 37 anni fa e a cui è stato intitolato il parco”.

Sull'argomento è intervenuto anche il senatore Luca Briziarelli, vicepresidente della Commissione bicamerale d’inchiesta sugli ecoreati, ed ideatore del Geobonus: “Il prossimo passo sarà la vera e propria predisposizione del progetto per il quale mi attiverò immediatamente insieme a tutti coloro che hanno dato la propria disponibilità. Confido che il progetto di bonifica e riapertura del Parco Cassarà diventi il primo di questo tipo in Italia con il coinvolgimento e il sostegno di istituzioni, associazioni di categoria e associazioni ambientaliste".