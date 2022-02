Bonificata la foce del fiume Eleuterio, i volontari del Wwf: "Troppi rifiuti raccolti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con l’aiuto di oltre 30 attivisti delle associazioni: WWF Sicilia Nord Occidentale (organizzatore), Grotta Mazzamuto Gruppo Ambientalista, U.N.A.C Unione Nazionale Arma dei Carabinieri Bagheria, Gli Amici di Mafema Associazione Animalista, A.E.Z.A Guardie Nazionali Vigilanza Ittico Venatoria e l’Associazione ODV La Vallotta, con il patrocinio del Comune di Ficarazzi e con la collaborazione di Roma Costruzioni, domenica 20 febbraio, si è effettuato un ennesimo intervento di pulizia spiagge sul litorale di Ficarazzi e presso la foce del fiume Eleuterio.

Troppi i rifiuti raccolti, soprattutto microplastiche difficili da prelevare tra sabbia e ciottoli e che ormai sono entrate a fare parte attiva e nociva nella composizione delle nostre splendide spiagge. Dove possibile si è provveduto a differenziare soprattutto plastica e vetro.

Lino Campanella, referente del progetto WWF: "Abbiamo bisogno di tutti voi per rinnovare ilda diritto alla vita e tutelare il nostro ambiente con tutte le forze disponibili. Ora o mai più #NowOrNever!". Il vicepresidente della OA Sicilia Nord Occidentale, Giorgio De Simone: "Un grande grazie ai numerosi volontari locali e non che hanno partecipato. Questa è solo una delle tante iniziative WWF che si svolgeranno tra il 2022 e il 2023 in tutta Italia: obiettivo del 2023, aver ripulito 20 milioni di mq di spiagge!".