Era invasa da tonnellate d'ingombranti e rifiuti speciali: bonificata l'area industriale di Brancaccio

Dopo oltre due mesi di lavoro, iniziato lo scorso 8 agosto, la Rap ha terminato oggi la bonifica delle vie Mattei e Ducrot, che si trovano nell'area industriale di Brancaccio.

Nel corso dell'intervento, fortemente voluto dal sindaco Lagalla, sono state rimosse oltre 50 tonnellate di rifiuti ingombranti e Raee, una trentina circa di tonnellate di rifiuti solidi urbani. Con l'ausilio di una ditta privata, inoltre, sono stati portati via e conferiti in apposite discariche 160 tonnellate di rifiuti speciali misti: dagli sfabbricidi all'amianto, passando per vernici, guaine e altri materiali isolanti. In entrambe le vie è stato effettuato diserbo e spazzamento.

La bonifica è costata la bellezza di oltre 200 mila euro: somma che, fa sapere la Rap in una nota, "verrà ristorata dagli enti regionali e comunali preposti". Girolamo Caruso, amministratore unico dell'ex mucnipalizzata, aggiunge: "Occorre adesso che vi sia da parte dei residenti un coro di indignazione e di rifiuto collettivo verso questi comportamenti barbari che sono dannosi da più punti di vista: perché sporcano la città e perché aggravano il lavoro della Rap, con ulteriori costi che inevitabilmente ricadranno sulle tasche dei cittadini tramite la Tari".

"Alle azioni di controllo già intraprese da parte dell'autorità giudiziaria e della polizia municipale, serve davvero una collaborazione a 360 gradi, a partire dai residenti, affinché quanto riconsegnato ai cittadini resti pulito".