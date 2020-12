Bonagia, nasconde mezzo quintale di fuochi d'artificio in mansarda: arrestato

Un 32enne palermitano già noto alle forze dell'ordine, L.P., è stato arrestato dai carabinieri "per detenzione illegale di materiale esplodente". Nella sua abitazione, zona Bonagia-Belmonte Chiavelli, i militari hanno trovato mezzo quintale di fuochi d'artificio artigianali. Nascosti in mansarda, c'erano oltre 500 botti artigianali, 6 batterie da 49 colpi e 10 batterie da 100 colpi, per complessivi 45 chili di materiale esplosivo.

L'arrestato, in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip, è stato posto ai domiciliari. Il materiale è stato sequestrato e collocato in un sito idoneo in attesa dell'autorizzazione alla distruzione. "Quello di oggi è il sequestro più ingente di artifizi artigianali messo a segno in Sicilia negli ultimi anni", spiegano dal comando provinciale dei carabinieri.

