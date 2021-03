Bonagia, squadre Rap in azione per la pulizia straordinaria

Operai Rap in azione per la pulizia straordinaria delle vie di Bonagia. Un intervento annunciato dal capogruppo della Lega al Comune, Igor Gelarda: "Dopo le denunce dei giorni scorsi, con i video, post e comunicati stampa, è partita la pulizia straordinaria. Due squadre, con una spazzatrice meccanica, fino a domenica ripuliranno questo quartiere che era stato totalmente dimenticato negli ultimi mesi. Lunedì partirà anche il diserbo, da parte di Reset, per togliere tutti i cespugli. Uomini e mezzi sono partiti già da stamattina e una parte delle strade è stata già ripulita. Non posso che ringraziare la disponibilità della Rap e della Reset che non hanno fatto cadere nel vuoto questo nostro appello".

"La città purtroppo è in uno stato di grave abbandono e il problema della spazzatura è molto grave. Bisogna programmare e investire su Rap e Reset, due importanti aziende, con assunzioni ma anche sostegni economici e riorganizzazione. Solo questo, insieme a dei seri investimenti su Bellolampo permetteranno alla città di liberarsi dal decennale problema della spazzatura. Idee e programmi che la Lega ha ben chiari per la nuova amministrazione comunale, che i palermitani elegeranno tra un anno", conclude

