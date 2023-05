Bonagia, tutto pronto per il via al completamento dell'impianto sportivo polivalente

Tutto pronto per il via alla riqualificazione dell'impianto sportivo polivalente di Bonagia, dove sorgerà anche una pista di skateboard. Domani (alle 9,30), nel Parco Bonagia di via della Giraffa, il Comune procederà con la consegna alla ditta aggiudicataria dei lavori di completamento dell’intervento. Prevista l'installazione di nuove attrezzature sportive e la sistemazione del verde attrezzato accanto al parcheggio nell'area comunale fra via della Giraffa, via dell’Antilope e via Guido Rossa.

Lo scorso 4 novembre il progetto era stato approvato con delibera di Giunta, successivamente (il 15 novembre) il sindaco ha stipulato la convenzione con il capo del dipartimento per lo Sport per gli interventi da effettuare, finanziati con 699 mila euro provenienti dal bando Sport e Periferie 2020.

"L’intervento - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando - interessa un’area periferica di proprietà del Comune ad alta densità residenziale e contribuirà alla riqualificazione del tessuto urbano, riducendo fenomeni di marginalizzazione e favorendo l’integrazione educativa e sociale, anche attraverso l’attività sportiva promossa con l'installazione di attrezzature sportive".