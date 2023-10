Palermitano si finge ebreo per scappare da Israele: "Le bombe, la paura, la mia fuga da Gerusalemme"

Si è finto ebreo per scappare da Israele. Ha indossato la kippah, il copricapo distintivo che usano gli uomini per entrare nelle sinagoghe, e ha iniziato a salutare tutti. "Shalom, shalom!". Un'ora di viaggio verso la sua terra promessa. Francesco Cracolici, 29enne palermitano, solo così è riuscito a mettersi in salvo: era a Gerusalemme nelle ore in cui i terroristi palestinesi si sono infiltrati in Israele da Gaza lanciando oltre 5 mila missili per un bilancio gravissimo: 400 vittime, più di 1.500 feriti, la paura di morire sotto le bombe.

Ieri mattina Cracolici è stato svegliato da una pioggia di missili sganciati dagli uomini di Hamas durante un attacco aereo senza precedenti. "Mi trovo qui per lavoro - racconta il 29enne a PalermoToday dall'aeroporto di Tel Aviv, che è riuscito a raggiungere dopo oltre 24 ore, mentre attende un volo per Istanbul, l'unico che ha trovato pur di sfuggire alla guerra - e se non mi fossi camuffato e non somigliassi vagamente a un ebreo yemenita, non avrei potuto lasciare il Paese".

Il palermitano ieri mattina si trovava in un albergo nel centro di Gerusalemme. "Ho sentito suonare alcune sirene, ma non ho subito realizzato cosa stesse succedendo. Ho preso il telefono e letto sui giornali che alcune cellule terroristiche del gruppo di Gaza si erano infiltrate in diverse comunità nel Sud del paese. Sentivo piangere i bambini, ma immaginavo fosse un allarme antincendio, un antifurto. Mai avrei pensato a un attacco aereo".

Appena realizza cosa gli sta succedendo e cosa gli potrebbe accadere, fa l'unica cosa che ritiene opportuna, ovvero mantenere la calma. "Ho capito subito che la prima cosa da fare era riuscire a metterci in salvo e che per l'ansia non c'era posto. Molta gente è svenuta, ha pianto e urlato. Mi sono detto 'più sono preoccupato, più una situazione del genere non si può gestire'. Ho dunque iniziato a fare amicizia con le persone che come me sentivano rimbombare nelle orecchie il suono delle bombe, senza poter fare nulla".

L'hotel fa così scattare il piano per mettere gli ospiti al sicuro. "Sono immediatamente uscito dalla camera - racconta ancora Cracolici - e ho seguito le indicazioni che mi davano. Appena senti il rumore delle bombe, in una prima fase devi metterti al riparo, non puoi restare nella tua stanza. Non si può stare al piano terra perché, se un missile arriva vicino, l'esplosione distrugge tutti i vetri, e neppure all'ultimo, perché le bombe che arrivano dall'alto di solito oltrepassano uno-due piani. Ci hanno fatto mettere dunque a metà del palazzo, lontani dalle finestre, in una zona protetta. Nel 2020 a Beirut la gente morì per le schegge di vetro sparate durante l'esplosione".

E' a quel punto che vengono trasferiti in un bunker antiaereo. "Una voce registrata ha iniziato a dire 'Tutti giù, tutti giù'. Siamo così finiti nel basement dell'hotel. In quel seminterrato siamo rimasti alcune ore. Era stretto, eravamo almeno 150 persone. Sentivamo le bombe esplodere, eravamo isolati senza internet, non eravamo raggiungibili, c'era molta paura. Ma nonostante questo tutti siamo riusciti a mantenere una calma serafica, probabilmente indotta dal fatto che la gente di lì ti trasmette tranquillità. Credo perché ci siano abituati e vivano pronti a eventi come questo. Io ho scherzato e fatto amicizia, dovevo sembrare tranquillo per gli altri".

Quello che è stato denominato dai media "Alluvione al-Aqsa" è stato uno degli attacchi al cuore di Israele più duri degli ultimi 50 anni. "Alla Cnn dicevano che è stato fatto per celebrare uno storico attentato avvenuto mezzo secolo fa. Lì c'è un sistema di difesa antiaereo enorme e il vero pericolo è che ti rapiscano per non essere attaccabili da altri Stati. I palestinesi che si sono infiltrati a Gaza, probabilmente con dei deltaplani, prima di uccidere chi non hanno potuto rapire, erano stati a un rave. Quando siamo finalmente usciti per strada, perché sei libero di farlo in una città apparentemente normale assediata dalla polizia che chiede a chiunque il passaporto, sembrava tutto così surreale. Senti le bombe, le sirene, è tutto chiuso, ma non avverti la paura tra la gente".

Intanto in queste ore a Gerusalemme è festa nazionale. "E' tempo di sukkot, la festa del raccolto - conclude - e insieme vanno tutti al Muro del pianto a cantare. Contemporaneamente era pure lo shabbat. Ogni sabato staccano elettricità, la connessione a internet e stanno assieme. La città deserta, un silenzio surreale. Quando siamo usciti dall'albergo per cercare un taxi che ci portasse all'aeroporto, che non abbiamo più preso perché le automobili vengono bloccate dalla polizia, abbiamo provato a chiamare le nostre famiglie per rassicurarle. Loro ti urlano 'No technology!', vogliono che posi il telefono, che non lo usi, per non rovinargli lo shabbat che dura dalle quattro del pomeriggio del venerdì alle sei del pomeriggio del giorno dopo".

La Farnesina, che ha invitato tutti gli italiani a segnalare eventuali emergenze o difficoltà all'ambasciata di Tel Aviv o al consolato generale a Gerusalemme, non ha potuto provvedere al rimpatrio. "Ho fatto circa 15 telefonate tutte andate a vuoto - afferma rammaricato il giovane palermitano - fin quando non sono riuscito a mettermi in contatto con loro. Tutti i voli sono stati cancellati, tranne quelli della compagnia di bandiera Isarisra Air. Io ho preso il primo che ho trovato, per la Turchia, pur di scappare da qui, anche se è in ritardo di quasi 8 ore. Se avessero bloccato l'aeroporto di Tel Aviv, mi è stato detto, sarebbero venuti a recuperarmi con un volo di Stato. Fin quando non sarò altrove, però, per me l'incubo non è ancora finito".