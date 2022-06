Tentata estorsione di 100 mila euro: a processo Bombardini, ex giocatore del Palermo

Dal campo alla sbarra. Davide Bombardini, 47 anni, ex calciatore del Palermo, che ha giocato anche in serie A con le maglie di Bologna, Roma e Atalanta, è stato rinviato a giudizio a Milano per una presunta tentata estorsione del novembre del 2018. Con lui a processo anche altre due persone: due esponenti della curva nord dell'Inter, che avrebbero preso parte al blitz di cui è accusato l'ex esterno.

Bombardini, difeso dall’avvocato Danilo Buongiorno, è accusato di aver minacciato un imprenditore di 59 anni per farsi consegnare 100 mila euro per saldare un presunto debito che la vittima avrebbe contratto con lui per l’acquisto di alcune quote di una società, di cui lo stesso ex calciatore era socio.

Il 28 novembre 2018, Bombardini e gli altri due uomini che andranno a processo avrebbero raggiunto l'imprenditore in un cantiere di Milano, dove l'ex centrocampista del Palermo gli avrebbe detto: "Se non mi dai centomila euro, agirò di conseguenza". Il 59enne, che pare in realtà non avesse alcun debito, avrebbe rifiutato e a quel punto sarebbero intervenuti gli altri due uomini che gli avrebbero fatto capire che quei soldi in realtà spettavano a loro perché Bombardini sarebbe stato a sua volta loro creditore.

Ricevute le minacce, l'imprenditore non avrebbe comunque pagato e si è rivolto alle forze dell'ordine. Da lì le indagini e il rinvio a giudizio arrivato ora su decisione del gup Lorenza Pasquinelli su richiesta del pm Leonardo Lesti. Il processo comincerà il prossimo 13 ottobre davanti all’ottava sezione penale del tribunale di Milano.

(fonte: MilanoToday)