Paura nella zona di via Libertà, forte boato per lo scoppio di una bomba carta

Paura nella notte in centro, nella zona di via Libertà, dove intorno a mezzanotte diversi passanti e i residenti hanno sentito un forte boato. La polizia, intervenuta con diverse squadre, ha transennato l'area in cui si è verificata l'esplosione, tra via Giuseppe Mazzini e via Quintino Sella. A esplodere sarebbe stata una bomba carta: un’aiuola è stata divelta, diversi cassonetti rovesciati e alcune macchine sono state coinvolte in modo lieve. Nella notte sono stati effettuati i rilievi da parte della polizia scientifica.