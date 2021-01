Realizzano una serra per la marijuana in una villetta: 4 arresti a Bolognetta

Una serra per la marijuana, con tanto di lampade alogene e impianto di condizionamento, è stata realizzata in una villetta a Bolognetta. I carabinieri lo hanno scoperto e sono scattate le manette per quattro persone. In arresto per coltivazione, detenzione ai fini di spaccio e furto aggravato sono finiti S.D., 61 anni, T.D, 50 anni, G.G. 44 anni e D.A.S. 26 anni, palermitani già noti alle forze dell’ordine.

Secondo l'accusa avevano allestito al piano terra dell'immobile una serra per la coltivazione “indoor” di marijuana con 250 piante. Era provvista di fertilizzante, lampade alogene, ventilatori, impianti di condizionamento ed aspirazione, il tutto allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, così come confermato da una squadra di tecnici verificatori della società E-Distribuzione intervenuti sul posto.

La marijuana è stata campionata per le successive analisi a cura del Laboratorio analisi sostanze stupefacenti dei carabinieri di Palermo. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, gli uomini sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida presso il tribunale di Termini Imerese.