Bollo auto, domiciliazione bancaria al palo e nuovo inghippo: rimborsi negati a chi ha versato la tassa per intero

I contribuenti che hanno versato il bollo auto 2024 a tariffa piena dopo il 19 gennaio non potranno usufruire dello sconto del 10% previsto dalla Regione per chi è in regola con i pagamenti, a differenza di chi invece ha beneficiato della proroga fino al 29 febbraio. Una vera e propria beffa, messa nero su bianco dalla direzione territoriale dell'Aci, che ha negato il rimborso a diversi automobilisti. Non solo. Con la domiciliazione bancaria ancora al palo non si può nemmeno usufruire dell'ulteriore sconto del 10% stabilito dalla legge di bilancio regionale.

Ritardi e disfunzioni nell'accesso agli sgravi sul bollo auto sono stati segnalati in questi giorni a PalermoToday da diversi lettori. Con annesse lamentele: "Nessun ufficio Aci in città è abilitato a procedere con l’addebito in conto per usufruire dell’ulteriore sconto 10%. A nulla sono servite le pec inoltrate alla Regione per segnalare il disservizio", dice Vito Tinnirello. "Canalizzazione bancaria promessa non mantenuta - aggiunge Carlo Croce -. Assessore Falcone, febbraio è passato. A quale anno si riferiva?".

Se la domiciliazione bancaria è ancora un miraggio, adesso si scopre anche che i rimborsi sono concedibili solo per chi ha pagato il bollo a tariffa piena dal 2 al 19 gennaio. E non dopo. Il motivo? La risposta è nell'allegato A del decreto numero 8 emanato il 30 gennaio scorso dall'assessorato all'Economia, che recita: "I contribuenti che hanno effettuato nel 2024 i versamenti della tassa anno 2024 con tariffa piena, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 1/2024 (art. 28), che dimostrano di avere i requisiti per l'applicazione dello sconto, possono richiedere il rimborso del maggiore importo pagato agli uffici territoriali dell'Aci".

Chi invece ha pagato dopo la pubblicazione della legge - avvenuta nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del 20 gennaio scorso - non potrà avere il rimborso. Su questo punto la burocrazia è inflessibile. Resta il fatto però che il decreto di attuazione della legge è arrivato dieci giorni dopo (il 30 gennaio) e che nei fatti vengono penalizzati proprio quei contribuenti virtuosi che in questo lasso di tempo hanno pagato la tassa. E dire che la Regione aveva prorogato al 29 febbraio il pagamento del bollo auto proprio per dare il via libera agli sconti.

"Chi ha pagato in più deve essere rimborsato, non ci sono discussioni. Quello degli sconti è un impegno che abbiamo assunto con i contribuenti e lo rispetteremo". Così l'assessore regionale all'Economia, Marco Falcone, che parla di "difficoltà applicative della manovra" promettendo al tempo stesso che "i problemi verranno risolti". Come? "Se nel 2024 non riusciremo a dare il rimborso del 10% agli aventi diritto - annuncia Falcone - queste persone avranno uno sconto ulteriore il prossimo anno". Per quanto riguarda i ritardi nella domiciliazione bancaria, l'assessore dice che è "questione di settimane: con Unicredit stiamo lavorando alla piattaforma informatica, contiamo di farcela questo mese".

E' stato esteso fino al primo luglio 2024 il cosiddetto "straccia bollo", ovvero la possibilità di pagare i bolli arretrati (dal 2016 al 2022) senza mora e interessi.