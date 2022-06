L'afa non allenta la presa: sarà un giovedì da bollino rosso

Quella di domani sarà un'altra giornata afosa. Dalla mezzanotte del 30 giugno e per tutta la giornata di giovedì il livello di allerta per le ondate di calore sarà ancora rosso: 36 gradi la temperatura massima percepita in città.

E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento del bollettino dalla Protezione civile. Passa invece ad arancione il livello di allerta relativo al rischio incendi.

Scarica il bollettino completo