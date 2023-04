Ecografie alla tiroide, pap test e mammografie: visite gratis per le donne al Giglio di Cefalù

Torna anche quest’anno, negli ospedali del circuito “Bollino Rosa”, la settimana della prevenzione “(H) Open week” promossa dalla Fondazione Onda, dedicata alla prevenzione e cura delle patologie che colpiscono l’universo femminile. La Fondazione Giglio ha aderito attivando degli ambulatori gratuiti, in diverse discipline, dal 18 aprile al 22 aprile.

Il calendario

Il 18 aprile, dalle ore 9 alle ore 17, giornata dedicata alle patologie della tiroide con visita ed ecografia, il 19 aprile, dalle ore 8.30 alle ore 14.30 ambulatorio dedicato al dolore mestruale con visite ambulatoriali gratuite, ecografia e pap test per pazienti affette da dismenorrea, il 20 aprile, dalle ore 9 alle ore 14, ambulatorio di prevenzione cardiovascolare per le donne in menopausa con visita ed Ecg, sempre il 20 aprile, dalle ore 10 alle ore 13 incontri individuali dedicati alla depressione post partum e post menopausa e infine il 22 aprile dalle ore 9 alle ore 12, ambulatorio dedicato alla prevenzione del tumore al seno e mammografia.

Come prenotarsi

E’ possibile accedere alle attività programmate solo su prenotazione, senza prescrizione del medico di famiglia, e fino a esaurimento dei posti. Si può prenotare il 13 e 14 aprile dalle ore 10 alle ore 14 ai numeri 0921.920717 o 0921.920381. Per conoscere tutte le strutture sanitarie che aderiscono alla settimana di prevenzione cura si può consultare il sito www.bollinirosa.it.