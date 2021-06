E' ancora allerta caldo nel Palermitano: altre due giornate da bollino rosso

Domani e dopodomani ci aspettano altre due giornate da bollino rosso. Farà ancora molto caldo: le temperature percepite, nel Palermitano, anche se riviste al ribasso rispetto alle previsioni di ieri, saranno rispettivamente di 36 e 35 gradi. E permerrà il livello 3 per il rischio di ondate di calore. A dirlo è la Protezione civile regionale che ha diffuso oggi un nuovo bollettino valido dalla mezzanotte del 25 giugno e per le successive 24 ore. Inalterata la previsione per il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo: pericolosità “bassa” e livello di "preallerta" (colore arancione).

Il BOLLETTINO