Falò contro il carovita, bollette bruciate alla Zisa e all'Olivella: "Noi non paghiamo"

Bollette della luce e del gas bruciate in piazza. Come già accaduto in altre città d'Italia, anche a Palermo e ad Altofonte, va in scena la protesta contro i rincari.

Alla Zisa, disoccupati e lavoratori precari hanno manifestato la difficoltà di far fronte agli aumenti in bolletta e in generale agli aumenti relativi ai beni di prima necessità. "Oggi c’è chi fa i soldi sulle nostre spalle - afferma un gruppo di disoccupati - è una situazione insopportabile". Tra di loro c’è chi percepisce il reddito di cittadinanza e chi invece la pensione sociale. "Questo bimestre 490 euro di luce - afferma uno dei pensionati - non bastano più 900 euro al mese. Devo anche sostenere affitto, utenze idriche e riuscire a fare la spesa".

Anche all'Olivella, davanti alla chiesa di Sant'Ignazio, è stato organizzato oggi pomeriggio un "falò" contro il carovita. "Quello che doveva essere un fenomeno temporaneo legato alla ripresa dei consumi dopo la pandemia, si è trasformato in una inflazione strutturale come non si vedeva da anni". Attraverso queste azioni, i partecipanti alle proteste chiedono a gran voce che all'aumento del costo della vita corrisponda quantomeno un incremento dei salari.



Ad Altofonte, diverse attività si sono fermate per manifestare il loro dissenso verso la nuova crisi che si sta abbattendo sui commercianti. Si tratta di panettieri, operatori della ristorazione, gestori di piccoli supermercati. Anche loro si sono riuniti per strappare e bruciare le bollette, non solo quelle domestiche, ma soprattutto quelle relative alle rispettive attività, in questo momento a rischio chiusura.