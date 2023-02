Boccadifalco, dopo i lavori torna agibile la palestra della scuola elementare Mantegna

Dopo i lavori di manutenzione del pavimento e la messa in sicurezza degli spazi, torna agibile la palestra della scuola elementare "Nunzio Mantegna" di Boccadifalco.

Lo rende noto il consigliere comunale Ninni Abbate (Lavoriamo per Palermo), che afferma: "Oggi i nostri bambini sono tornati a fare sport. Ringrazio la dirigente scolastica e il corpo docente, il presidente del Consiglio d’istituto, il consigliere di Circoscrizione Nino Minnone, la ditta che ha eseguito i lavori e, soprattutto, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla per il sostegno. Adesso siamo pronti per programmare gli altri interventi nel territorio".