Un boato e poi il blackout: disagi per 40 famiglie a Tommaso Natale

Un forte boato, la luce che salta, i disagi. C'è tutto questo nei turbolenti momenti vissuti ieri da numerose famiglie ieri a Tommaso Natale. A causa probabilmente di un guasto a un cavo sotterraneo si è infatti staccata la corrente. Intorno alle 9 i residenti hanno sentito un boato. Il guasto ha provocato momentanei black out in via Tommaso Natale, ma anche in via Crocetta e via Francesco Giunta. Segnalati disagi per quaranta famiglie.

"Ad alcuni residenti è scoppiata la presa dello scaldabagno e dei caricabatterie attaccati", racconta un abitante. Sul posto sono intervenute le squadre dell’Enel che tramite alcune manovre sono riuscite a rilasciare di nuovo la bassa tensione. Hanno poi cambiato i misuratori bruciati".

Dall'Enel fanno sapere: "Se l'utente ha subito un danno può andare sul sito dove scaricare il modulo da compilare e inviare. I danni legati a problemi dovuti ai nostri impianti sono coperti da un'assicurazione. A quel punto l’azienda farà i riscontri suoi riscontri tecnici, visto che tutto viene registrato dal sistema".