Il boa trovato a Brancaccio, foto Mario Miranda, capo area Palermo Sud.

Brancaccio, operatore ecologico della Rap trova un boa nella zona industriale

E' successo in via Pecoraino. Sono stati avvisati i carabinieri forestali che sono riusciti a catturare il serpente e portarlo in caserma, in attesa di affidarlo ad un centro specializzato